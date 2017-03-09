ВМС Украины значительно расширят свой военный потенциал
Уже вскоре
Уже вскоре
По его словам, продолжаются переговоры относительно передачи Украине кораблей и судов из состава
В частности, уже на финишную прямую вышли договоренность о передаче со стороны США десантных кораблей типа Island. По его словам, корабли, которые могут передать Украине, уже вышли из пользования в этих странах, ведь на смену им пришли новые модели. Однако они в полном боевом состоянии.
Кроме того, ВМСУ получат и новые корабли, которые сейчас строятся на отечественных предприятиях. Со слов Тарасова речь идет о 4 артиллерийских катерах типа «Гюрза-М», двух