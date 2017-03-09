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07:36 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ВМС Украины значительно расширят свой военный потенциал

Уже вскоре Военно-морские силы Украины могут значительно расширить свой военный потенциал. Об этом в эфире Одесского 7 канала заявил первый заместитель Командующего военно-морских сил Украины Андрей Тарасов.

Источник: Telegraf.com.ua

По его словам, продолжаются переговоры относительно передачи Украине кораблей и судов из состава военно-морских сил стран НАТО.

В частности, уже на финишную прямую вышли договоренность о передаче со стороны США десантных кораблей типа Island. По его словам, корабли, которые могут передать Украине, уже вышли из пользования в этих странах, ведь на смену им пришли новые модели. Однако они в полном боевом состоянии.

Кроме того, ВМСУ получат и новые корабли, которые сейчас строятся на отечественных предприятиях. Со слов Тарасова речь идет о 4 артиллерийских катерах типа «Гюрза-М», двух десантно-штурмовых кораблях, а также одно судно специального назначения.

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