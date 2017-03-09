Шахтеры Львовской области прекращают отгружать уголь и планируют пикет

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Шахтеры Червонограда приняли окончательное решение с 9:00 09.03 прекратить отгружать потребителям уголь, пикетировать областной суд в г. Львова, где будет рассматриваться вопрос относительно счета ГП “Львовуголь”», — написал Волынец.

Председатель профсоюза также раскритиковал главу Львовской ОГА Олега Синютку, который сегодня встречался с горняками, отметив, что шахтеры не услышали от руководителя области «ни слова конкретики о зарплате, о безопасности труда».

Как сообщалось ранее, 2 марта на шахте № 10 «Степная» ГП «Львовуголь» произошел взрыв, в результате которого погибли восемь шахтеров. Самому младшему из них было 19 лет, самому старшему — 42. 23 пострадавших шахтеров находятся в ожоговом отделении 8-й городской клинической больницы Львова. Сейчас идет расследование причин взрыва на шахте «Степная». Работает Государственная комиссия, комиссия Гоструда, полиция и экспертная комиссия.