Молодых китайцев заманят северным сиянием и Байкалом

Российско-китайский туристический форум пройдет в Москве 10 марта. Специалисты обсудят разные аспекты двустороннего взаимодействия. Особый интерес представляет продвижение отечественного туристического продукта в социальных сетях КНР. В числе продвигаемых направлений в китайском сегменте интернета — Байкал, Якутия, Камчатка, Мурманская область, где можно увидеть северное сияние. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Социальным сетям будет посвящена отдельная сессия, в рамках которой спикеры как с российской, так и с китайской стороны расскажут об особенностях интернет-площадок Поднебесной, сообщает газета «Известия».

«Как только вы въезжаете в Китай, будьте готовы к тому, что доступ в Facebook там будет заблокирован, доступ в Google — тоже и в Instagram вы не сможете войти. Однако в этой стране действуют собственные социальные сети с определенными национальными особенностями», — сказал модератор сессии, руководитель национального туристического офиса «Visit Russia» в Шанхае Евгений Панченко.

Самая крупная, объединяющая порядка 1 млрд зарегистрированных пользователей, — это мессенджеры и мобильная система для передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat. Далее идет Weibo с несколькими сотнями миллионов пользователей — примерный аналог Twitter. Есть в Китае и аналог YouTube под названием Youku.

Для продвижения российского туризма в основном планируется использование Weibo. Эта сеть более открытая. Поэтому многие мировые бренды, выходя на китайский рынок, заводят там свои страницы.

Продвижение России в Китае происходит совместными усилиями Ростуризма, подведомственного ему национального маркетингового центра Visit Russia и двух его представительств в Пекине и Шанхае, МИД России и профессионалов рынка, в частности профобъединения в сфере российско-китайского туризма «Мирбезграниц». Представители Visit Russia в Китае уже несколько раз встречались с руководителями Weibo, с которыми установились хорошие отношения. 10 марта на туристическом форуме в Москве выступит директор департамента GR и туризма этой социальной сети Хуан Ся. Запуска рекламы России как турпродукта в Weibo можно ожидать уже в ближайшие несколько месяцев.

Существуют два варианта продвижения: платное и бесплатное. Можно в частном порядке рассылать письма китайским гражданам, а можно заказывать коммерческую рекламу, рассчитанную на большой круг пользователей. При этом турпотенциал России в целом (в рамках упомянутых хороших отношений с Weibo) будет рекламироваться бесплатно. Крупные общенациональные российские туроператоры, скорее всего, тоже смогут рассчитывать на определенные финансовые преференции.

Также активное продвижение в сети призвано исправить существующий перекос в сторону китайских туристов-пенсионеров. Именно они сейчас составляют львиную долю турпотока в Россию. Они традиционно интересуются «красными маршрутами» (по местам событий, связанных с коммунизмом), Москвой и Петербургом. Зато китайская молодежь, сидящая в интернете, не так идеологизирована и легче на подъем. Молодые китайцы чаще склонны выбираться куда-то кроме двух российских столиц, любят приключенческий и экологический туризм.

«В числе тех направлений туризма в России, которые мы собираемся продвигать в китайском сегменте интернета, — Байкал, Якутия, Камчатка, Мурманская область, где можно увидеть северное сияние. В целом среди молодежи можно больше рекламировать зимний, «белый туризм», а не «красный», — пояснил Евгений Панченко.

Продвижение России в целом будет строиться на создании хорошего, всеобъемлющего и активного портала о туризме в нашей стране на китайском языке.

Отметим, Китай называют одним из самых привлекательных туристических рынков мира. Лидирующее положение КНР занимает и по объемам въездного турпотока в нашу страну. За девять месяцев 2016 года граждане КНР совершили около 1,1 млн туристических поездок в Россию, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.