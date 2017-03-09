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08:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Компанию «Водоканал-Транзит» в Хабаровском крае привлекли к ответственности

Из-за коммунальной аварии, жильцы нескольких домов на новогодних праздниках сидели без воды.

Хабаровск, 9 марта, AmurMedia.

По требованию Бикинского городского прокурора за несвоевременный ремонт колонок холодного водоснабжения оштрафовано ООО «Водоканал-Транзит». Из-за проведения ремонтных работ холодная вода в дома жильцов не подавалась на протяжении недели, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Бикинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг гражданам. Установлено, что 4 января 2017 года, в связи с порывом, перекрыта колонка по переулку Стрельбищенскому г. Бикин, а 7 января перемерзла колонка по улице Титова.

Однако проведение ремонтных работ ООО «Водоканал-Транзит» началось только 9 января и работа колонок возобновилась лишь 11 января. В связи с авариями, в период с 4 по 11 января 2017 года водоснабжение жилых домов не осуществлялось.

Таким образом, бездействие ООО «Водоканал-Транзит» нарушило Постановление Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и повлекло нарушение прав жителей на качественное, бесперебойное предоставление коммунальной услуги в виде холодного водоснабжения.

В связи с этим, 30.01.2017 в отношении юридического лица ООО «Водоканал-Транзит» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами). По результатам рассмотрения акта реагирования данная организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

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