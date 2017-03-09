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08:17 (мск), источник: Om1.ru

Омская компания незаконно ставила суда на Иртыше

Однако после иска прокуратуры организации придется перестать отстаивать несамоходные суда в акватории.

Во время одной из проверок Омская межрайонная природоохранной прокуратура обнаружила, что компания ООО «Транзит» нарушало закон. о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.

Как было установлено, Министерство природных ресурсов и экологии Омской области на основании договора водопользования разрешило организации ставить суда на участке правого берега Иртыша в Советском округе города Омска.

Однако, как гласит Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», ООО «Транзит» может осуществлять свою деятельность только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства и только, если применяет меры по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания.

При этом, ООО «Транзит» использует участок акватории для отстоя судов без согласия Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, что противоречит закону. Неправильный отстой судов может повредить водным биологическим ресурсам и среде их обитания.

Омской межрайонный природоохранный прокурор внес представление директору ООО «Транзит» и потребовал устранить нарушения закона. Однако руководитель организации не поспешил принять необходимые меры. Предприятие продолжало ставить там несамоходные суда.

Из-за это прокуратура через суд потребовала компанию использовать этот участок акватории для отстоя судов, пока не получит соответствующее разрешение, с чем Центральный районный суд Омска полностью согласился.

Фактическое исполнение судебного решения в настоящее время контролируется прокуратурой.

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