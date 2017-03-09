В мэрии пообещали отремонтировать «проблемную» развязку в Солнечном
Работы должны начаться в середине мая.
Работы должны начаться в середине мая.
Мэрия Красноярска пообещала заняться ремонтом дороги из Солнечного в Северный, качество которой не удовлетворяет автомобилистов. Об этом сообщает телеканал «Центр Красноярск».
Для начала дорожникам предстоит укрепить откосы, после чего начнется основной ремонт. Развязку откроют после восстановления. Работы начнутся в середине мая, однако конечный срок неизвестен.
Ранее красноярцы высказывали недовольство качеством дороги в Солнечный. На развязке был разбит асфальт и сломан бордюрный камень.
В январе официальные представители администрации Красноярска заявили, что в появлении ям и провалов на дороге виноваты постоянные поломки на теплотрассах. По словам главы департамента горхозяйства Игоря Титенкова, выезд на Енисейский тракт постоянно проваливается
«Центр Красноярск» уточняет, что сейчас из деревни Бадалык, которая расположена в районе «проблемной» дороги, есть только один выезд. Однако местные жители утверждают, что трассу затопит во время весеннего половодья. Тогда водителям придется искать объездные пути, зачастую нарушая правила дорожного движения.