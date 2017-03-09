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11:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В мэрии пообещали отремонтировать «проблемную» развязку в Солнечном

Работы должны начаться в середине мая.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска пообещала заняться ремонтом дороги из Солнечного в Северный, качество которой не удовлетворяет автомобилистов. Об этом сообщает телеканал «Центр Красноярск».

Для начала дорожникам предстоит укрепить откосы, после чего начнется основной ремонт. Развязку откроют после восстановления. Работы начнутся в середине мая, однако конечный срок неизвестен.

Ранее красноярцы высказывали недовольство качеством дороги в Солнечный. На развязке был разбит асфальт и сломан бордюрный камень. Из-за этого автомобили, по словам активиста Егора Фролова, «бросались друг в друга камнями».

В январе официальные представители администрации Красноярска заявили, что в появлении ям и провалов на дороге виноваты постоянные поломки на теплотрассах. По словам главы департамента горхозяйства Игоря Титенкова, выезд на Енисейский тракт постоянно проваливается из-за неисправности сетей. Аварии происходили как до капитального ремонта дороги, так и после.

«Центр Красноярск» уточняет, что сейчас из деревни Бадалык, которая расположена в районе «проблемной» дороги, есть только один выезд. Однако местные жители утверждают, что трассу затопит во время весеннего половодья. Тогда водителям придется искать объездные пути, зачастую нарушая правила дорожного движения.

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