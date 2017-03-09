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10:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Стоимость проезда вырастет на четырех автобусных маршрутах в Хабаровске

Перевозчик объясняет этот шаг заботой о безопасности пассажиров.

Источник: Губерния онлайн

Один из хабаровских перевозчиков заявил о грядущем подорожании проезда в автобусах, сообщает портал «Губерния». Цена на билет повысится до 25 рублей на маршрутах № 88, 17 и 54 (с 10 марта), а также на маршруте № 29 (с 18 марта).

«На сегодняшний день мы, предприниматели, не имеем никаких льгот, так же как и пассажиры. Наша организация — единственная, кто уже полностью обновил парк автобусов. Транспорт эксплуатируется по 16 часов в день и требует соответствующего обслуживания. Мы надеемся, что [увеличение стоимости проезда] позволит повысить безопасность перевозок и положительно скажется на комфортности пользования общественным транспортом», — рассказала исполнительный директор ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска», предприниматель Елена Шадуя.

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