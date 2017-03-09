В Омске посчитали руководителей-женщин
— Если быть точнее, то соотношение составляет 73 процента к 27, — сообщила корреспонденту «РГ» руководитель
— Если быть точнее, то соотношение составляет 73 процента к 27, — сообщила корреспонденту «РГ» руководитель
Пожалуй, только в сфере науки и образования наблюдается относительный баланс: прекрасная половина здесь близка по равноправию к мужской. Даже в сфере управления персоналом (казалось бы, традиционно «женской») лидируют мужчины.
Впрочем, в таком положении дел есть своя логика. Так, 48 процентов женщин отмечают крайнюю сложность совмещения работы и семейных забот. Каждая третья считает руководство чересчур нервным и ответственным занятием. Каждая десятая утверждает, что партнеры по бизнесу и контрагенты пытаются с ней заигрывать.
При этом каждый третий мужчина уверен, что из представительницы прекрасной половины человечества хорошего начальника не выйдет. А около трети работников, находящихся под началом директора, ни за что не захотели бы перейти под руководство директрисы.
Вместе с тем многие сибирячки ни в чем не уступают мужчинам. В базе данных Омского отделения Пенсионного фонда РФ сотни представительниц слабого пола, которые в свое время трудились трактористками в сельском хозяйстве, управляли строительными, дорожными и