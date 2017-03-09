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08:57 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске посчитали руководителей-женщин

— Если быть точнее, то соотношение составляет 73 процента к 27, — сообщила корреспонденту «РГ» руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук. — Самое интересное, что в Омске нет ни одного направления, где было бы больше женщин-руководителей.

Пожалуй, только в сфере науки и образования наблюдается относительный баланс: прекрасная половина здесь близка по равноправию к мужской. Даже в сфере управления персоналом (казалось бы, традиционно «женской») лидируют мужчины.

Впрочем, в таком положении дел есть своя логика. Так, 48 процентов женщин отмечают крайнюю сложность совмещения работы и семейных забот. Каждая третья считает руководство чересчур нервным и ответственным занятием. Каждая десятая утверждает, что партнеры по бизнесу и контрагенты пытаются с ней заигрывать.

При этом каждый третий мужчина уверен, что из представительницы прекрасной половины человечества хорошего начальника не выйдет. А около трети работников, находящихся под началом директора, ни за что не захотели бы перейти под руководство директрисы.

Вместе с тем многие сибирячки ни в чем не уступают мужчинам. В базе данных Омского отделения Пенсионного фонда РФ сотни представительниц слабого пола, которые в свое время трудились трактористками в сельском хозяйстве, управляли строительными, дорожными и погрузочно-разгрузочными машинами, работали в текстильной промышленности на специальностях, связанных с повышенной интенсивностью и тяжестью труда. Семьдесят женщин продолжают работать, перешагнув 80-летний рубеж, трем из них исполнилось уже 88. Три столетние жительницы региона начали свою трудовую карьеру с четырнадцати лет. При этом звания Героя Социалистического Труда имеют всего четыре омички, а вот мужчин в этом списке в тридцать раз больше.

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