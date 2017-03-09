В Омске посчитали руководителей-женщин

Пожалуй, только в сфере науки и образования наблюдается относительный баланс: прекрасная половина здесь близка по равноправию к мужской. Даже в сфере управления персоналом (казалось бы, традиционно «женской») лидируют мужчины.

Впрочем, в таком положении дел есть своя логика. Так, 48 процентов женщин отмечают крайнюю сложность совмещения работы и семейных забот. Каждая третья считает руководство чересчур нервным и ответственным занятием. Каждая десятая утверждает, что партнеры по бизнесу и контрагенты пытаются с ней заигрывать.

При этом каждый третий мужчина уверен, что из представительницы прекрасной половины человечества хорошего начальника не выйдет. А около трети работников, находящихся под началом директора, ни за что не захотели бы перейти под руководство директрисы.