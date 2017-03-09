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09:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дорожники Владивостока присыпали песком ямы на центральной улице города

Как разъяснили в администрации города, это предусмотрено технологией укладки «холодного асфальта».

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10
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Владивосток, 9 марта, PrimaMedia.

Присыпанные песком дорожные ямы на центральной улице Владивостока привлекали к себе внимание автомобилистов в четверг, 9 марта. Как рассказали корр. ИА PrimaMedia впресс-службе администрации Владивостока, это сделано специально и согласуется с технологией укладки «холодного асфальта».

— Дело в том, что сразу после укладки холодный асфальт может прилипнуть к колесам проезжающих мимо автомобилей. Чтобы уменьшить сцепление, рабочие посыпают свежий асфальт песком, иначе автомобили могут разнести его по дороге, — рассказал представитель пресс-службы.

Напомним, материал «холодный асфальт» получается при смешивании специально просушенного щебня и битума с добавкой нефтеполимерной смолы. Благодаря этому материал получается пластичным и прочным.

По словам генерального директора «Примавтодора» Дмитрия Горлова, «холодный асфальт» можно использовать на ямочном ремонте при температуре воздуха до -30 градусов.

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