Дорожники Владивостока присыпали песком ямы на центральной улице города

Владивосток, 9 марта, PrimaMedia.

Присыпанные песком дорожные ямы на центральной улице Владивостока привлекали к себе внимание автомобилистов в четверг, 9 марта. Как рассказали корр. ИА PrimaMedia впресс-службе администрации Владивостока, это сделано специально и согласуется с технологией укладки «холодного асфальта».

— Дело в том, что сразу после укладки холодный асфальт может прилипнуть к колесам проезжающих мимо автомобилей. Чтобы уменьшить сцепление, рабочие посыпают свежий асфальт песком, иначе автомобили могут разнести его по дороге, — рассказал представитель пресс-службы.

Напомним, материал «холодный асфальт» получается при смешивании специально просушенного щебня и битума с добавкой нефтеполимерной смолы. Благодаря этому материал получается пластичным и прочным.

По словам генерального директора «Примавтодора» Дмитрия Горлова, «холодный асфальт» можно использовать на ямочном ремонте при температуре воздуха до -30 градусов.