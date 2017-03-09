«Уфаводоканал» начал модернизацию Южного водозабора

Как сообщили в администрации города, специалисты предприятия меняют электрооборудование на втором подъеме водозабора. Реконструкция коснется трансформаторной подстанции второго машинного зала. От данной подстанции запитаны насосные агрегаты, перекачивающие питьевую воду от скважин до насосной станции, откуда она доставляется в водопровод южной части города.