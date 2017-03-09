В апреле намерены запустить прямой рейс Кишинев-Женева

Проект обсудят на сегодняшнем заседании кабмина.

Предполагается, что рейсы трижды в неделю будет осуществлять молдавская авиакомпания. Сейчас в Женеву, Берн, Цюрих и Базель пассажиры из Кишинева добираются с пересадками.

В прошлом году было куплено 17 тысяч билетов в Швейцарию.