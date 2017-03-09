В апреле намерены запустить прямой рейс Кишинев-Женева
Прямой рейс из Кишинева в Женеву хотят запустить в апреле. Правительство готовится к началу переговоров с Федеральным советом Швейцарии.
Прямой рейс из Кишинева в Женеву хотят запустить в апреле. Правительство готовится к началу переговоров с Федеральным советом Швейцарии.
Проект обсудят на сегодняшнем заседании кабмина.
Предполагается, что рейсы трижды в неделю будет осуществлять молдавская авиакомпания. Сейчас в Женеву, Берн, Цюрих и Базель пассажиры из Кишинева добираются с пересадками.
В прошлом году было куплено 17 тысяч билетов в Швейцарию.