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10:46 (мск), источник: Вести Иркутск

Ангарским теплицам требуется финансирование

Ангарскому тепличного хозяйству нужен стимулятор роста. Предприятие требуется удобрить солидными деньгами. Пока что местный производитель не может круглый год конкурировать с поставщиками из других городов. Что Ангарск способен предложить уже сейчас?

Источник: Вести Иркутск

В теплице, где растут баклажаны, главные работники сейчас шмели. Их хозяйство специально закупает за валюту в Израиле. Весь свой короткий двухмесячный век трудятся не покладая крыльев. Результат уже есть. Вот они, ангарские «синенькие», которые скоро появятся на прилавках.

— Среднеплодный огурец, гибрид Стелла и мелкоплодные уже начались огурчики. Мы уже первые сборы провели перца, баклажанов. Томаты мы будем ждать уже где-то в конце марта, первых числах апреля, — говорит главный агроном тепличного хозяйства Елена Дорогова.

Сейчас трижды в неделю ангарские теплицы дают по десять тонн ароматных хрустких огурчиков. В разгар сезона сбор увеличится в три раза. Наливаются на ветках томаты — Штридант, Раиса, Макарена, сливовидные сорта. Ну, а первыми начали краснеть виноградные гроздья черри.

Этот маленький помидор черри уже поспел и его можно сорвать. Ну, а основная партия помидоров из Тепличного начнет поступать на прилавки наших магазинов уже через полторы недели.

Первые партии ангарских огурцов поступили в продажу в середине января. А до этого пришлось довольствоваться привозной продукцией. На иркутский рынок уверенно зашли Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул. В этих территориях созданы гигантские тепличные комплексы, которые работают не сезонно, а круглогодично. Ангарчане готовы к организации подобного производства. Дело в финансах. Цена вопроса 400 миллионов рублей.

— Уже подготовлен проект полностью, проведены все экспертизы на строительство нового, современного комплекса площадью 2,5 га на нашей территории. Это даст большой объем производства, в три раза увеличение объема урожайности. Потребителю это даст снижение себестоимости, — говорит заместитель генерального директора тепличного хозяйства Александр Колчак.

Финансовую поддержку готов оказать и областной и федеральный бюджеты. А вот переговоры с банками о заемных средствах пока идут очень трудно. В случае успеха строительство комплекса начнется уже в этом году.

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