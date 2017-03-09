Инвесторы из КНР и Бахрейна изучают возможность строительства яхт-марин в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Инвесторы из Китайской народной Республики (КНР) и Бахрейна изучают возможность строительства на территории Крымского полуострова сети инфраструктурных объектов в сфере яхтенного туризма. Об этом сообщила пресс-служба федерации парусного спорта Республики Крым.

«(Развитием крымских марин — прим. ТАСС) очень заинтересовалась делегация из Китая. Предварительно они готовы вложить деньги в реализацию 16 инфраструктурных проектов по всему полуострову, прежде всего, в строительство сети полноценных яхтенных марин», — цитирует федерация президента организации Алексея Андруцкого.

«Ориентировочно, чтобы построить 16 объектов, инвесторы должны будут вложить порядка €20 млрд», — уточнили в федерации.

По словам Андруцкого, свое решение китайские предприниматели намерены озвучить в ходе Ялтинского международного экономического форума, который пройдет в Крыму в апреле.

Глава федерации также сообщил, что развитием яхт-марин в республики интересуются бизнесмены из Бахрейна. «Также к этому проекту проявили живой интерес люди из окружения шейха Бахрейна. Вскоре от них мы тоже получим ответ», — сказал Андруцкий.

В 2015 году президент РФ Владимир Путин дал поручение о поддержке и развитии яхтинга и морского туризма на Крымском полуострове. С этой целью в регионе создан экспертный совет по развитию яхтинга, в который, кроме чиновников, вошли члены федерации парусного спорта. Ранее сообщалось, что федерация парусного спорта региона разработает программу развития парусного и яхтенного туризма, которая предполагает строительство до 2021 года инфраструктурных объектов общей стоимостью $100 млн.