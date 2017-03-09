Амурский судостроительный завод пообещал нагнать график сдачи корветов

Замминистра обороны Юрий Борисов подверг руководство предприятия критике за срывы сроков поставки боевых кораблей проекта 20 380. «К сожалению, у нас много претензий к этому заводу, потому что на два года уже сорван график сдачи первого корвета. Ожидаем, что в этом году мы получим первый корвет, в 2018, 2019 и 2020 годах — соответственно второй, третий и четвертый корабли», — сказал Борисов.

В свою очередь губернатор края заверил, что у АСЗ есть план нагона графика сдачи корветов, а правительство поддержит завод. «На моей памяти никогда не было таких правильных цен и благоприятных условий, которые предоставило Минобороны. 80% предоплаты по заказам, надо только работать. Да, финансовое состояние завода остается сложным с прошлых лет, но радует, что на АСЗ сейчас сложился коллектив, который научился качественно выполнять работы по надводным кораблям, которые раньше не строились здесь», — сказал Шпорт.

Корветы проекта 20 380 — это корабли ближней морской зоны водоизмещением до 2,2 тыс. тонн и скоростью 27 узлов. Дальность плавания таких корветов достигает 4 тыс. миль, они могут вести бои с кораблями и подводными лодками, а также оказывать огневую поддержку во время десантных операций.

Корвет «Совершенный» был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2006 году. Ожидается, что он пополнит состав Тихоокеанского флота в первой половине 2017 года.

Амурский судостроительный завод — крупнейшая судостроительная верфь на Дальнем Востоке.