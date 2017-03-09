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10:14 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Амурский судостроительный завод пообещал нагнать график сдачи корветов

Амурский судостроительный завод (АСЗ) нагонит график выпуска корветов для Тихоокеанского флота, сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Замминистра обороны Юрий Борисов подверг руководство предприятия критике за срывы сроков поставки боевых кораблей проекта 20 380. «К сожалению, у нас много претензий к этому заводу, потому что на два года уже сорван график сдачи первого корвета. Ожидаем, что в этом году мы получим первый корвет, в 2018, 2019 и 2020 годах — соответственно второй, третий и четвертый корабли», — сказал Борисов.

В свою очередь губернатор края заверил, что у АСЗ есть план нагона графика сдачи корветов, а правительство поддержит завод. «На моей памяти никогда не было таких правильных цен и благоприятных условий, которые предоставило Минобороны. 80% предоплаты по заказам, надо только работать. Да, финансовое состояние завода остается сложным с прошлых лет, но радует, что на АСЗ сейчас сложился коллектив, который научился качественно выполнять работы по надводным кораблям, которые раньше не строились здесь», — сказал Шпорт.

Корветы проекта 20 380 — это корабли ближней морской зоны водоизмещением до 2,2 тыс. тонн и скоростью 27 узлов. Дальность плавания таких корветов достигает 4 тыс. миль, они могут вести бои с кораблями и подводными лодками, а также оказывать огневую поддержку во время десантных операций.

Корвет «Совершенный» был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2006 году. Ожидается, что он пополнит состав Тихоокеанского флота в первой половине 2017 года.

Амурский судостроительный завод — крупнейшая судостроительная верфь на Дальнем Востоке.

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