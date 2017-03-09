В экономику Красноярского края направили 420 млрд инвестиций

На строительство объектов и сооружений в 2016 году использовано 41,2% общего объема капитальных вложений организаций, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. Инвестиции на приобретение машин и оборудование составили 29,9%, на возведение нежилых зданий — 12,7%, на строительство жилых домов — 4,6%, на покупку транспортных средств — 2,6%.
Также в прошлом году более 75% инвестиций в основной капитал компании направили на развитие металлургического производства и производство готовых металлических изделий (24,4%), на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (20,8%), на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (15,7%) и на транспорт и связь (15,4%).
Среди муниципальных образований края с высокой инвестиционной активностью положительная динамика наблюдалась в следующих муниципальных районах: Таймырском Долгано-Ненецком — объем капиталовложений увеличился относительно 2015 года на 85,4%, Северо-Енисейском (на 14,7%), Богучанском (на 11,1%), Эвенкийском (на 4,8%), городских округах Норильске (на 24,5%) и Ачинске (на 10,8%). В то же время, снижение инвестиционной активности отмечено в Туруханском муниципальном районе (на 13%) и городском округе Красноярске (на 6,4%).