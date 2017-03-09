В экономику Красноярского края направили 420 млрд инвестиций



На строительство объектов и сооружений в 2016 году использовано 41,2% общего объема капитальных вложений организаций, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства. Инвестиции на приобретение машин и оборудование составили 29,9%, на возведение нежилых зданий — 12,7%, на строительство жилых домов — 4,6%, на покупку транспортных средств — 2,6%.

Также в прошлом году более 75% инвестиций в основной капитал компании направили на развитие металлургического производства и производство готовых металлических изделий (24,4%), на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (20,8%), на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых (15,7%) и на транспорт и связь (15,4%).