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10:47 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь ограничила ввоз птицы из Московской области из-за птичьего гриппа

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы из Московской области России из-за высокопатогенного гриппа птиц. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

Источник: Reuters

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России, в Московской области зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В этой связи введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы.

Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции из Московской области отменяются.

Грипп птиц — контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения, протекающая с различной степенью тяжести (от бессимптомной инфекции до тяжелых генерализованных форм септицемии). Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

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