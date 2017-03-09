Директор сельхозпредприятия в Гомельской области обвиняется в хищении на Br1,3 млн

Известно, что в период с сентября 2015 года по декабрь 2016-го директор сельскохозяйственного предприятия по предварительному сговору с руководителем субъекта хозяйствования Минской области, составляя фиктивные документы на отгрузку крупного рогатого скота, мяса, продукции собственного производства, совершил хищение имущества предприятия на сумму свыше Br1,3 млн. Похищенная продукция реализовывалась в Беларуси и России.

В отношении указанных лиц вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых за совершение преступления по ч.4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере). К обоим применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по выявлению иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.