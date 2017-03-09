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10:46 (мск), источник: БЕЛТА

Директор сельхозпредприятия в Гомельской области обвиняется в хищении на Br1,3 млн

9 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области расследуется уголовное дело о хищении имущества СУП «Домановичи-Агро» в Калинковичском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Источник: AP 2017

Известно, что в период с сентября 2015 года по декабрь 2016-го директор сельскохозяйственного предприятия по предварительному сговору с руководителем субъекта хозяйствования Минской области, составляя фиктивные документы на отгрузку крупного рогатого скота, мяса, продукции собственного производства, совершил хищение имущества предприятия на сумму свыше Br1,3 млн. Похищенная продукция реализовывалась в Беларуси и России.

В отношении указанных лиц вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых за совершение преступления по ч.4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере). К обоим применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по выявлению иных эпизодов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела.

Сотрудники следственного управления просят граждан, обладающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить ее по телефонам: (8−0232) 70−46−11, (8−029) 505−89−93. Конфиденциальность гарантируется.

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