Мэрия Екатеринбурга банкротит завод РТИ

В материалах дела указано, что предприятие задолжало мэрии более 5,6 млн рублей, из которых 4,9 млн рублей — долг за аренду помещения. Кроме того, администрация города намерена взыскать пени в размере 689,5 тысяч рублей.

Иск был принят в производство 6 марта, его рассмотрение назначено на 3 апреля.

Напоминаем, Уральский завод резиновых технических изделий был создан в годы Великой Отечественной Война на базе эвакуированных московского, ленинградского и киевского заводов.