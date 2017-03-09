Мэрия Екатеринбурга банкротит завод РТИ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта, ИА УралПолит.Ru. Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве ПАО «Уральский завод РТИ» в Арбитражный суд Свердловской области.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта, ИА УралПолит.Ru. Администрация Екатеринбурга подала иск о банкротстве ПАО «Уральский завод РТИ» в Арбитражный суд Свердловской области.
В материалах дела указано, что предприятие задолжало мэрии более 5,6 млн рублей, из которых 4,9 млн рублей — долг за аренду помещения. Кроме того, администрация города намерена взыскать пени в размере 689,5 тысяч рублей.
Иск был принят в производство 6 марта, его рассмотрение назначено на 3 апреля.
Напоминаем, Уральский завод резиновых технических изделий был создан в годы Великой Отечественной Война на базе эвакуированных московского, ленинградского и киевского заводов.