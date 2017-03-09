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12:00 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирцам предложили высказаться по транспортной инфраструктуре

В текущем году Новосибирская область получить 1 млрд рублей из федерального бюджета на дороги.

Источник: Reuters

В Новосибирской области идет общественное обсуждение программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. Программа разработана в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили ИА REGNUM в новосибирском правительстве, жители региона могут внести свои предложения в программу для рассмотрения до 15 апреля.

По данным министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергея Титова, перечень объектов, входящих в реализацию программы на 2017 год, уже утвержден, но «общественное обсуждение — важная форма взаимодействия с населением и проводится с целью возможной корректировки программы на последующие годы». Программа опубликована на сайте регионального минтранса, ее обсуждение стартовало еще 6 февраля 2017 года.

Отметим, что по официальной информации, Новосибирская область обладает специфической пространственной структурой: подавляющая часть экономического потенциала региона расположена в Новосибирской городской агломерации, куда наряду с городом Новосибирском входят также Бердск, Искитим, Обь, рабочий поселок Кольцово. Новосибирская агломерация составляет около 80% населения области. Такая моногородская структура размещения оказывает серьезное влияние на тенденции и эффективность экономического развития области. Так, отсутствие других крупных городов снижает возможности диверсификации хозяйственной деятельности и делит территорию на два полюса: относительно благополучную городскую агломерацию и в значительной своей части существенно менее развитые сельские территории. Проблемой развития Новосибирской области является сильная загруженность основных транспортных артерий города Новосибирска, соединяющих различные его районы, при постоянно растущем парке легкового автотранспорта, и слабое развитие транспортной сети в сельских районах.

Так, по плотности автодорог общего пользования с твердым покрытием область занимает место лишь в шестом десятке регионов страны, что снижает ее потенциальные возможности роста. А то, что в течение длительного времени темпы износа автомобильных дорог Новосибирской агломерации были выше темпов их восстановления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего пользования имеет высокую степень износа.

Несоответствие состояния автомобильных дорог техническим регламентам и нормам может привезти к увеличению числа аварийных ситуаций и даже к запрету движения по таким дорогам не только грузового, но и общественного транспорта. При этом ежегодно в Новосибирской агломерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или получают ранения сотни человек. Так, в 2015 году на территории Новосибирской агломерации зарегистрировано 476 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 22 человека и 356 человек ранены. Основными причинами аварийности и факторами, ухудшающими условия движения на автомобильных дорогах, называются несоблюдение скоростного режима, отсутствие или плохая видимость горизонтальной дорожной разметки, дефекты покрытия, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах.

Общая протяженность дорог, входящих в Новосибирскую агломерацию составляет 1 058,78 км (в том числе с твердым покрытием — 1 058,78 км), из них: федерального значения — 164,10 км; регионального и межмуниципального значения — 232,40 км; дорог и улиц городов, входящих в агломерацию — 662,28 км. Протяженность участков дорог улично-дорожной сети перегруженных движением составляет 402,3 км (38,00% от протяженности дорог Новосибирской агломерации). Протяженность дорог и улиц, несоответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям составляет 327,13 км (30,90% от протяженности дорог Новосибирской агломерации).

Напомним, что 7 февраля между правительством Новосибирской области и Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) было подписано Соглашение о предоставлении в текущем году региону межбюджетных трансфертов в размере 1 млрд рублей из федерального бюджета. Софинансирование областного бюджета на эти цели составило 1,005 млрд рублей.

В программу вошли автомобильные дороги местного значения города Новосибирска и городов-спутников ядра Новосибирской агломерации — Бердск, Искитим, Обь, р.п. Кольцово, а также участки автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

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