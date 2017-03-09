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11:22 (мск), источник: Om1.ru

В Омске подорожали хлеб и зрелища, зато подешевели сигареты

Статистики изучили, как за месяц изменились в регионе цены на важнейшие товары и услуги.

Источник: РИА "Новости"

Омскстат опубликовал статистические данные о динамике цен в феврале 2017 года. По сравнению с январём большинство товаров и услуги подорожали, но незначительно.

В среднем на 0,3% выросли цены на продукты. Увеличилась стоимость хлеба, молочных продуктов, сливочного масла, макарон, картофеля, овощей и алкоголя. Подешевели мясо, яйца, рыба, подсолнечное масло, сахар, крупы и бобовые.

Незначительно увеличилась стоимость минимального набора продуктов питания — на 0,6% в сравнении с концом января и на 1,9% в сравнении с началом года. Теперь она составляет 3206 рублей 46 копеек в месяц. Напомним, что это условная статистическая единица. Она означает минимум продуктов, достаточный лишь для того, чтобы человек не умер от истощения.

На 0,3% подорожали непродовольственные товары. Больше стали стоить ткани, одежда, бельё, трикотаж, электротовары, лекарства, мебель, бензин, стройматериалы. Уменьшились расценки на телерадиотовары, моющие средства, сигареты.

Стоимость услуг выросла на 0,2%. Омичам придётся дороже платить за «зрелища» — услуги организаций культуры, а также за жилищные, медицинские, бытовые сервисы. Также поднялись расценки на услуги в сфере пассажирского транспорта и зарубежного туризма.

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В Омске подорожали хлеб и зрелища, зато подешевели сигареты
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