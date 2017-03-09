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11:39 (мск), источник: Крым Press

Крымские отельеры готовы снижать цены

Желаемое станет действительным? Владельцы средств размещения туристов, крымские отельеры готовы снижать цены на проживание, а туроператоры — понижать стоимость путевок.

Источник: Крым Press

Об этом журналистам в Симферополе сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий. Это связано с тем, что уже март и люди видят, как идет бронирование, то есть начинают понимать. Мы делали и делаем все для того, чтобы они начали понимать немножко раньше, — философски выразился министр. По его словам, с начала 2017 года сотрудники министерства встречаясь с представителями туриндустрии, показывали им анализ ценовой политики «и убеждали, что сегодня с такими ценами, они наносят вред имиджу Крыма и снижают турпоток в целом. Сейчас мы уже готовим анализ по февралю. Те плохие тенденции, которые наблюдались в декабре-январе, — слава богу, мы их смогли остановить, то есть сегодня таких резких скачков нет, — отметил С. Стрельбицкий.

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