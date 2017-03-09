Более полутора тысяч «профессиональных» безработных в Хабаровском крае могут лишиться пособий

Около 10 млн рублей в год тратит бюджет Хабаровского края на содержание «профессиональных» безработных, которые используют центры занятости населения в качестве постоянного источника дохода. Как сообщил корреспонденту портала «Губерния» председатель краевого комитета по труду и занятости населения Андрей Сухоруков, власти собираются прекратить порочную практику и превратить центры занятости в эффективные кадровые агентства, которые были бы полезны и работодателям, и соискателям.

По словам собеседника, о людях, которые не хотят трудоустраиваться и встают на учет в центры занятости только ради пособия по безработице, известно давно, но раньше эту проблему не считали такой острой.

«Но проблема достигла критического характера, потому что этих так называемых “профессиональных” безработных приходится постоянно направлять для трудоустройства, тратить на них средства. А они приходят по направлению к работодателю и говорят: “Поставьте мне штампик, что я вам не подошел”. Приходят зачастую не совсем трезвые, не совсем причесанные, мягко говоря — и, естественно, работодатель пишет отказ от такого работника, а потом еще рассказывает, что в центрах занятости на учете стоят одни бомжи, и больше работать с центрами не хочет. А мне бы очень хотелось, чтобы центры занятости стали не только местом, где получают пособия люди, которые в них действительно нуждаются, а еще и местом, где людей устраивают на работу, причем активно: приходит человек, постоял на учете пару месяцев, нашел работу и снялся с учета. Это должно работать, как кадровое агентство», — рассказал Андрей Сухоруков.

В начале 2017 года безработных, которых интересует только получение пособий от государства, в крае насчитывалось почти 1600 человек. В январе и феврале они получили порядка 1,5 млн рублей из краевого бюджета.

«Чтобы это исправить, нужно будет провести большую работу, лишать таких иждивенцев статуса безработных, если они несколько раз намеренно отказываются от предлагаемых вакансий. Здесь мне нужна будет помощь, во-первых, работодателей, к которым такие люди приходят, во-вторых, глав сельских поселений: в своих селах они знают каждого и смогут рассказать, кто на самом деле ищет работу, а кто ведет асоциальный образ жизни и использует бюджет края как способ получить дополнительные деньги. После решения этой проблемы бюджет сможет сэкономить», — отметил глава комитета по труду и занятости населения.

Андрей Сухоруков добавил, что все 1600 этих «профессионалов» — здоровые и трудоспособные люди, которые просто не хотят работать. Всего же в крае статус безработных имеют свыше семи тысяч человек.