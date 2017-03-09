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11:49 (мск), источник: ДЕЙТА

Ритуальные конторы Приморья внесут в реестр

Давно созревшей проблемой порядка в организации похоронного дела займется Минстрой, который предложил создать региональный реестр специализированных служб в этой отрасли.

Источник: ДЕЙТА

Если законопроект будет одобрен Госдумой, с 1 января 2020 года все ритуальные конторы в России должны будут «выйти из сумрака» и зарегистрироваться. Нарушителей ждут штрафы в 250 тысяч рублей, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на «Российскую газету».

Попустительство к похоронной отрасли, которое наблюдалось после отмены лицензирования этой сферы в 2003 году, привело к тому, что регистрировать конторы типа «Прощай навеки» начали все желающие. Между тем, в России ежегодно умирает около 2 миллионов человек, и достойная организация их погребения стала одной из наиболее социально значимых задач.

В Кремле предложили создать реестр специализированных похоронных служб, в который попадут лишь те, кто соответствует определенным требованиям. Таким, как наличие материально-технической базы и обученных специалистов. Юридические лица, включенные в реестр специализированных служб, теперь будут обязаны оказывать гарантированный перечень услуг по погребению любому обратившемуся. Нарушителей будут штрафовать.

По словам экспертов, появления такого закона ждали давно. К тому же, отрасль наконец получит свое ведомство — Минстрой, который будет наделен надзорными и контрольными полномочиями.

Обозначить количество «черных» похоронных агентств эксперты отказываются, объясняя это отсутствием достоверной статистики. Впрочем, по разным оценкам, в среднем по стране она доходит до 50%. В основе работы «черных» погребальных контор всегда лежит обман. Они могут либо завысить расценки, пользуясь тем, что заказчик в горе не станет торговаться и проверять их реальную стоимость. Либо, наоборот, цену могут выставить низкую, но затем просто исчезнуть. Более того, есть прецеденты, когда такие «мастера безенчуки» оформляли кредиты на паспорт умершего.

Новым законом планируется наказывать штрафом в 200 тысяч рублей распространителей персональных данных, когда о тяжелом состоянии больного (не говоря уже о смерти) «черным» агентам становится известно раньше, чем родственникам.

В интервью ИА «Дейта» депутат Думы Владивостока Михаил Веселов отметил обоснованность создания специализированных похоронных служб, которым (и только им!) будет разрешено заниматься вопросами похоронного дела:

 — Контролировать деятельность этих организаций будут органы местного самоуправления. Эта мера призвана защитить потребителей от злоупотреблений, в частности, распространении личных данных покойников третьим лицам. Сейчас такая практика активно внедряется в обществе, где численность умерших растет год от года, и непонятные похоронные компании наперебой предлагают свои услуги безутешным родственникам. По моему мнению, у горожан Владивостока есть много поводов жаловаться на местные похоронные агентства; и на дороговизну услуг, и на их качество.

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