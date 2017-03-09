Три комиссии расследуют инциденты с самолетами «Эйр Астаны»

В соответствии с регламентом по каждому случаю создана отдельная комиссия.

«В составы комиссий входят представители Комитета транспорта, инспектора, которые проверяют воздушные суда, и еще эксперты. Случаи разные, где-то компьютерный сбой, где-то навигационная система, где-то отказ двигателя. Соответственно, привлекаются электрики, техники, инженеры. Расследование займет по времени до десяти дней, может быть, даже до месяца. Информация о результатах будет открытой», — прокомментировали в пресс-службе.

5 марта самолет «Эйр Астаны», летевший рейсом Алматы — Уральск, экстренно сел в Актобе из-за технических неполадок.

Затем 7 марта другой самолет авиаперевозчика, следовавший по маршруту Астана — Алматы, сел в Алматы после отказа в воздухе двигателя.

А 8 марта еще на одном самолете «Эйр Астаны», летевшем из Алматы в Атырау, снова произошел сбой оборудования, в результате чего судну пришлось вернуться в порт вылета.