Дорогу в Солонцы-2 в Красноярске спроектируют к сентябрю
Прилегающая территория должна быть озеленена и благоустроена.
Прилегающая территория должна быть озеленена и благоустроена.
Объявлен аукцион на выбор организации по подготовке проекта дороги вокруг 10 микрорайона жилого района «Солонцы-2». Об этом сообщили в
Жилой район «Солонцы-2» — одна из немногих перспективных городских территорий, свободных от застройки, отмечают в мэрии. Ранее был разработан и утвержден проект планировки жилого района, который определил местоположение жилых домов, дорог, социальных, бытовых и других объектов, необходимых будущим новоселам. Затем по заказу департамента градостроительства был подготовлен проект инженерной инфраструктуры. Это позволило в одном из микрорайонов сформировать земельный участок и реализовать его с торгов в целях строительства крупного торгового центра. Затем был разработан проект переезда через Северное шоссе, который сейчас проходит государственную экспертизу.
В прошлом году в 10 микрорайоне началось строительство жилья
Согласно технического задания новая дорога должна иметь пешеходные тротуары, ливневую канализацию, дорожные ограждения, наружное освещение, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения.
Прилегающая территория должна быть озеленена и благоустроена. Проектной организации необходимо выполнить моделирование транспортных потоков, при необходимости осуществить вынос или увеличить мощность существующих инженерных сетей и коммуникаций.
Заявки на участие в торгах принимаются в срок до 27 марта. Аукцион состоится 5 апреля. Начальная цена контракта — 8,7 млн. рублей. Завершить проектирование необходимо до 29 сентября текущего года.