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11:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Дорогу в Солонцы-2 в Красноярске спроектируют к сентябрю

Прилегающая территория должна быть озеленена и благоустроена.

Объявлен аукцион на выбор организации по подготовке проекта дороги вокруг 10 микрорайона жилого района «Солонцы-2». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жилой район «Солонцы-2» — одна из немногих перспективных городских территорий, свободных от застройки, отмечают в мэрии. Ранее был разработан и утвержден проект планировки жилого района, который определил местоположение жилых домов, дорог, социальных, бытовых и других объектов, необходимых будущим новоселам. Затем по заказу департамента градостроительства был подготовлен проект инженерной инфраструктуры. Это позволило в одном из микрорайонов сформировать земельный участок и реализовать его с торгов в целях строительства крупного торгового центра. Затем был разработан проект переезда через Северное шоссе, который сейчас проходит государственную экспертизу.

В прошлом году в 10 микрорайоне началось строительство жилья эконом-класса. Построить дорогу вокруг этого микрорайона — очередная задача, реализовать которую планируется в 2017—2018 годах.

Согласно технического задания новая дорога должна иметь пешеходные тротуары, ливневую канализацию, дорожные ограждения, наружное освещение, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения.

Прилегающая территория должна быть озеленена и благоустроена. Проектной организации необходимо выполнить моделирование транспортных потоков, при необходимости осуществить вынос или увеличить мощность существующих инженерных сетей и коммуникаций.

Заявки на участие в торгах принимаются в срок до 27 марта. Аукцион состоится 5 апреля. Начальная цена контракта — 8,7 млн. рублей. Завершить проектирование необходимо до 29 сентября текущего года.

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