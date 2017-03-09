Новые нормативы по оплате ОДН в Приморье установят в апреле

Новые нормативы на оплату ОДН регионам необходимо установить до 1 июня 2017 года, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на сайт primorsky.ru.

В Приморье эту работу планируют завершить раньше обозначенного срока — в апреле. Об этом стало известно в ходе онлайн-конференции с представителями профильных департаментов Администрации края сегодня, 9 марта. Главной темой онлайн-конференции стали изменения в законодательстве с начислением статьи за общедомовые нужды (ОДН). Директор краевого департамента по тарифам Владимир Малюшицкий, и.о. директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елена Пархоменко, а также руководитель государственной жилищной инспекции Приморского края Сергей Мандрыко рассказали какие изменения претерпела плата за ОДН с января 2017 года.

— Что такое ОДН?

Елена Пархоменко: Общедомовые нужды — статья расходов, которая есть в квитанциях жильцов всех многоквартирных домов (МКД). Плата за ОДН — это плата за коммунальный ресурс на содержание общедомового имущества: освещение подъездов, электрозатраты на работу лифтов, вода, используемая для уборки подъездов. Эта плата зависит от площади мест общего пользования, а также от типа и этажности дома.

— Какие изменения произошли с начислением за ОДН с начала 2017 года?

Владимир Малюшицкий: С 1 января 2017 года вступило в силу постановление Правительства РФ согласно которому изменился механизм оплаты за холодную и горячую воду, электрическую энергию на общедомовые нужды. До 1 января 2017 года нормативы коммунальных услуг на общедомовые нужды применялись, если многоквартирный дом не был оборудован общедомовым прибором учета. В домах с установленными общедомовыми приборами учета расчет за общедомовые нужды производился исходя из их показаний. Новый порядок расчета за содержание общего имущества в многоквартирном доме предусматривает их оплату только по нормативу независимо от наличия общедомовых приборов учета. При этом действующее законодательство при расчете платы за ОДН не учитывает фактические показания общедомовых приборов учета. С 1 января 2017 года оплату за ОДН выставляют Управляющие компании и ТСЖ, которым данные по потреблению предоставляют ресурсоснабжающие организации- Водоканал, ДЭК, ДГК, так как платёж переведён с коммунальной услуги в жилищную. Раньше ресурсноснабжающие организации выставляли счет непосредственно жителям.

— Когда будет установлен новый норматив?

Владимир Малюшицкий: Новые нормативы на оплату ОДН регионам необходимо установить до 1 июня 2017 года. Но мы планируем завершить эту работу быстрее, в апреле. Всего планируется установить четыре группы нормативов — для многоэтажных домов с лифтом, с бойлером, с лифтом и с бойлером, без лифта и без бойлера.

— Что даст принятие норматива для потребителей?

Елена Пархоменко: Например, есть дома, в которых из-за конструктивных особенностей невозможно установить прибор учёта, имеются дома, где собственники не установили такой прибор. Норматив фиксирует, чтобы собственники не оплачивали больше ресурса, чем они его потребили. Если такой прибор оказывает огромное потребление, и жильцы знают, что просто физически не способны были израсходовать столько воды, электричества, то это говорит о неправильной работе коммунальных систем. Другими словами, где-то порыв, и за эту утечку управляющая организация должна уже оплатить за свой счёт. То есть обслуживающая организация должна быть заинтересована в исправности сетей дома. В установке ресурсосберегающего оборудования. Норматив должен фиксировать максимальное количество ресурса, который должен расходоваться тем или иным домом. И в рамках установленных приборов учёта и жильцы, и управляющая компания может экономить, тем самым, снизить платежи за потреблённые ресурсы.

— В государственную жилищную инспекцию Приморского края поступают обращения от жителей края с требованием проверить правомерность начисления платы за ОДН управляющими компаниями?

Сергей Мандрыко: В 2017 году в инспекцию поступило 355 обращений граждан с вопросами о начислении платы за ОДН за содержание общедомового имущества многоквартирного дома. В основном жалобы содержат просьбы разъяснить порядок начисления оплаты за ОДН. Зачастую, на одну управляющую компанию поступает до нескольких десятков жалоб. Поэтому специалисты инспекции объединяют такие обращения. Так, сейчас мы проводим 64 проверки, запланировано 11 проверок. По их результатам, если будет выявлено нарушение управляющей компании при начислении платы за ОДН, то она должна произвести перерасчёт. Уже в следующем месяце несколько управляющих компаний Приморья проведут перерасчет за ОДН.

— Но ведь кроме жилищной инспекции этой работой должны заниматься и муниципалитеты? Ведётся ли она?

Сергей Мандрыко: Сейчас жилищная инспекция организует выездные семинары в муниципалитетах, на них мы приглашаем представителей местных администраций, управляющих компаний и жителей. Необходимо отметить, что именно Управляющие компании должны информировать жильцов, разъяснять им порядок начисления платежей, из чего они складываются. Тогда у собственников жилья будет понимание того, откуда в коммунальных квитанциях берутся те или иные цифры. Деньги, не оплаченные жильцами за оказанные услуги, в первую очередь не доходят до самих «управляек». Поэтому именно обслуживающие организации должны быть заинтересованы в том, чтобы их работа была прозрачна для населения.