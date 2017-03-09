В Калининградскую область не пустили три партии курицы из Бразилии

Во время досмотра инспекторы обнаружили, что номера пломб, указанные в ветеринарных сертификатах, не соответствуют фактической информации. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Выпуск товара общим весом 80,4 тонны приостановили до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Бразилии. Как отметили в ведомстве, в ноябре 2016 года в курице, которую везли с этого же предприятия, обнаружили запрещённые и вредные вещества. Тогда в отношении продукции иностранного завода ввели режим усиленного лабораторного контроля.