Termoelectrica требует повышения тарифа на тепло

Запрос на корректировку тарифов в соответствии с затратами предприятие подало 7 марта в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Предприятие аргументирует прошение о повышении тарифа с 1068,22 до 1132,20 лея за гигакалорию индексом розничных цен, обменным курсом доллара и повышением тарифов на электроэнергию, которого требует Gas Natural Fenosa.

Предприятие аргументирует прошение о повышении тарифа с 1068,22 до 1132,20 лея за гигакалорию индексом розничных цен, обменным курсом доллара и повышением тарифов на электроэнергию, которого требует Gas Natural Fenosa.

Из опубликованного НАРЭ документа следует, что больше всего на рост тарифов влияет поставка, затраты на которую увеличились примерно на 30% с 201 лея до 260,64 лея за Гкал.

Ходатайство крупнейшего поставщика теплоэнергии в Молдове поступило всего через шесть месяцев после того, как Административный совет НАРЭ установил в середине сентября 2016 года новый тариф на теплоэнергию, поставляемую потребителям в Кишиневе, который на 8,3% больше прежнего тарифа, действовавшего с 2011 года. НАРЭ заявлял, что руководствовался принципом покрытия необходимых минимальных затрат и расходов, обоснованных для нормального осуществления регулируемой АО Термоэлектрика деятельности при эффективном использовании производственных мощностей.

Предприятие требовало тогда повысить тариф на производство электроэнергии на 12,3% и тариф на поставляемую потребителям теплоэнергию на 27,4%. Представители предприятия объясняли запрос значительным повышением стоимости производства и поставки электрической и тепловой энергии после последнего изменения тарифов в октябре 2011 года.