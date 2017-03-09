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14:10 (мск), источник: Actualitati.md

Termoelectrica требует повышения тарифа на тепло

Акционерное общество Termoelectrica требует увеличить на 6 процентов тарифы на поставку теплоэнергии потребителям.

Источник: Actualitati.md

Запрос на корректировку тарифов в соответствии с затратами предприятие подало 7 марта в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Предприятие аргументирует прошение о повышении тарифа с 1068,22 до 1132,20 лея за гигакалорию индексом розничных цен, обменным курсом доллара и повышением тарифов на электроэнергию, которого требует Gas Natural Fenosa.

Из опубликованного НАРЭ документа следует, что больше всего на рост тарифов влияет поставка, затраты на которую увеличились примерно на 30% с 201 лея до 260,64 лея за Гкал.

Ходатайство крупнейшего поставщика теплоэнергии в Молдове поступило всего через шесть месяцев после того, как Административный совет НАРЭ установил в середине сентября 2016 года новый тариф на теплоэнергию, поставляемую потребителям в Кишиневе, который на 8,3% больше прежнего тарифа, действовавшего с 2011 года. НАРЭ заявлял, что руководствовался принципом покрытия необходимых минимальных затрат и расходов, обоснованных для нормального осуществления регулируемой АО Термоэлектрика деятельности при эффективном использовании производственных мощностей.

Предприятие требовало тогда повысить тариф на производство электроэнергии на 12,3% и тариф на поставляемую потребителям теплоэнергию на 27,4%. Представители предприятия объясняли запрос значительным повышением стоимости производства и поставки электрической и тепловой энергии после последнего изменения тарифов в октябре 2011 года.

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