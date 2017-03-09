Дорожный ремонт начался в Иркутске
Миллиард рублей пойдёт на ремонт иркутских дорог в этом году. Сегодня на улицы вышла первая спецтехника.
Миллиард рублей пойдёт на ремонт иркутских дорог в этом году. Сегодня на улицы вышла первая спецтехника.
Сначала уберут ямы на дорожном полотне, чтобы устранить очаги аварийности. Больше всего выбоин придётся латать на Глазковском и Академическом мостах. А также на
— Происходит это
С ремонтом дорожникам помогают и сами автомобилисты. Виртуально. Уже около сотни заявок приняли от иркутян через сервис «Охота на ямы» на сайте «ИркутскАвтодора». Достаточно сфотографировать проблемное место или указать на карте, где оно находится.