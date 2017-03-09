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11:36 (мск), источник: Вести Иркутск

Дорожный ремонт начался в Иркутске

Миллиард рублей пойдёт на ремонт иркутских дорог в этом году. Сегодня на улицы вышла первая спецтехника.

Источник: Вести Иркутск

Сначала уберут ямы на дорожном полотне, чтобы устранить очаги аварийности. Больше всего выбоин придётся латать на Глазковском и Академическом мостах. А также на Ново-Ленинской объездной.

— Происходит это из-за многолетнего недофинансирования ремонта улично-дорожной сети, с каждым годом увеличения транспорта в городах. Но это всё равно не является препонами для того, чтобы правильно содержать, правильно ремонтировать, — говорит начальник департамента дорожной деятельности Иркутска Михаил Малыхин.

С ремонтом дорожникам помогают и сами автомобилисты. Виртуально. Уже около сотни заявок приняли от иркутян через сервис «Охота на ямы» на сайте «ИркутскАвтодора». Достаточно сфотографировать проблемное место или указать на карте, где оно находится.

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