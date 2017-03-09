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11:41 (мск), источник: VLADNEWS

На складе во Владивостоке продавали сильно просроченную икру

Срок годности морепродукта истек летом 2016 года.

По результатам внеплановой проверки, согласованной в прокуратуре края, инспекторами Россельхознадзора во Владивостоке на популярной у владивостокцев оптово-розничной торговой базе, расположенной на улице Фадеева, было снято с продажи более 60 килограммов опасной для здоровья рыбной продукции: часть продукции просрочена уже более полугода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья. Так, на 24 килограмма солёной пробойной икры минтая срок годности истёк 7 месяцев назад — 9 августа 2016 года. Здесь же было 40 килограммов лососёвых видов рыб без маркировки изготовителя. По внешним признакам лососи были определены как горбуша. Так как маркировка отсутствовала, то определить окончание срока хранения на эту красную рыбу не представляется возможным. Не исключено, что она также является просроченной и опасной для здоровья.

Основанием к проведению внеплановой проверки послужило обращение, в котором указывалось о том, что в данном торговом павильоне реализуется опасная для здоровья рыбная продукция. Как указано в полученном письме — «на продукции отсутствует глазурь, имеются следы окисления и разложения».

В отношении предпринимателя возбуждено административное дело, а опасная продукция изъята. Угроза здоровью потребителей предотвращена.

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