На складе во Владивостоке продавали сильно просроченную икру
Срок годности морепродукта истек летом 2016 года.
Срок годности морепродукта истек летом 2016 года.
По результатам внеплановой проверки, согласованной в прокуратуре края, инспекторами Россельхознадзора во Владивостоке на популярной у владивостокцев
Основанием к проведению внеплановой проверки послужило обращение, в котором указывалось о том, что в данном торговом павильоне реализуется опасная для здоровья рыбная продукция. Как указано в полученном письме — «на продукции отсутствует глазурь, имеются следы окисления и разложения».
В отношении предпринимателя возбуждено административное дело, а опасная продукция изъята. Угроза здоровью потребителей предотвращена.