123 000 литров конфискованного спирта продают в Павлодаре за 1 тенге

Такое количество вещества накопилось за период с 2009 по 2015 годы, когда у ряда местных компаний конфисковали спирт.

На аукцион лот вывешивается уже в четвёртый раз. В результате стартовая цена снижена на 100 000 тенге — до 71,86 млн тенге, а минимальная с 35 млн тенге снизилась до одного тенге при гарантийном взносе в 10,7 млн тенге. Торги проводятся на площадке gosreestr.kz.

«Мы предполагаем, что на этот раз покупатель найдётся, потому что аукцион пройдёт без установления минимальной цены. Качество спирта немного сужает диапазон отраслей для его использования. К примеру, чтобы его употребить в медицине, должна быть крепость повыше. Но этот спирт ещё можно использовать как технический. Часть конфиската, ввиду его непригодности к использованию, пришлось утилизировать», — сообщил руководитель павлодарского департамента государственного имущества и приватизации Марат Жумабаев.

Заявки принимаются до 8.00 утра 14 марта. В информации к лоту дополнительно указывается, что у продукции отсутствует экспертиза качества, поэтому можно ли его пить, неизвестно.