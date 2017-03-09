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15:01 (мск), источник: Фонтанка

Смольный разрывает два контракта на строительство социальных объектов

Два контракта на строительство детского сада и центра реабилитации инвалидов в Петербурге разрывает фонд капстроительства (ФКСР) Смольного.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Работы стоимостью 400 млн рублей выполняли «Улмис» и «СпецСтройМонтаж».

Как указано на сайте госзакупок, уведомления были направлены подрядчикам 7 марта. Компании возводили детский сад на Суздальском шоссе и центр социальной реабилитации инвалидов на Камской улице Васильевского острова.

Компания «СпецСтройМонтаж», строившая детсад на 140 мест, должна была возвести фундамент в мае 2016-го, а к декабрю — сдать коробку здания. Однако подземные работы не завершены до сих пор, говорится в уведомлении. Более того, «СпецСтройМонтаж» возводил стены подвала с нарушением проекта. Они отклоняются от осей на 3−5 см.

Центр реабилитации инвалидов на Камской улице «Улмис» должен был сдать к концу 2016-го. Однако также не выдержал сроки. Обе компании не вернули в бюджет более 40 млн рублей авансов.

По данным СПАРК, 40% долей в «Улмис» принадлежит АО «Регионснаб» Юрия Воронкова. Компания поставляет оборудование для «Роснефти» и нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, «Регионснаб» контролирует 47% компании «Регионагросоюз». Бенефициары оставшейся доли — Хизир Атакуев и Марина Сечина, бывшая супруга глваы «Роснефти» Игоря Сечина.

В свою очередь, «Спецстроймонтаж» принадлежит Виталию Санарову. Он работал зампредом комитета госстройнадзора и госэкспертизы Ленобласти. В 2012-м году «Город812» сообщал об уголовном деле, возбужденном в его отношении. По мнению прокуратуры, чиновник представил подложные документы при приеме на работу.

Ранее комитет по строительству грозился расторгнуть с «Улмисом» еще один контракт — на строительство пожарного депо на Большой Озерной улице. Стоимость этих работ — 170 млн рублей.

В феврале комитет разорвал еще 4 контракта на миллиард рублей. В том числе — на строительство Комендантского проспекта и реконструкцию Богатырского, а также — на возведение жилого дома в Колпино и детсада в Зеленогорске.

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