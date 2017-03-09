В Башкирии сократилось строительство социального жилья на 20%

В 2016 году в республике ставилась задача достигнуть результатов уровня 2015 года, но этой задачей строители справились лишь частично, сообщает РБК со ссылкой на председателя госкомитета по строительству и архитектуре РБ Халита Махмудова. Снизилось строительство социального жилья почти на 20%: в прошло году было введено только 308 объектов, что на 72 объекта меньше, чем в 2015 году. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», снизился на 2,6% и составил 191 млрд рублей. Не достигнут запланированный показатель по обеспеченности жильем на одного жителя: если 2015 году он составлял 25,03 кв метров, то 2016 году — 24,8.

Тем не менее, Башкирия остается лидером в ПФО по вводу жилья. В прошлом году было введено в эксплуатацию 2 698,5 тысячи кв метров жилья, что больше на 3 процента, чем в 2015 году. К примеру, соседнем Татарстане за 2016 году был введен на эксплуатацию 2,4 млн кв метров (второе место по ПФО).

Как сообщают эксперты, рекордный объем ввода нового жилья связан с завершением многих начатых в докризисный период проектов.