Власти Воронежа повторно выставили на торги имущество «Горэлектросети»

Мэрия Воронежа повторно выставила на аукцион имущество муниципального предприятия «Воронежская горэлектросеть» во вторник, 7 марта. Стартовая цена имущественного комплекса МУПа составила 1,75 млрд рублей, говорится в опубликованной на сайте мэрии аукционной документации.

Прием документов стартовал 9 марта. Итоги торгов на право заключения договора купли-продажи имущества «Горэлектросети» подведут до конца апреля. Договор с победителем городские власти подпишут в мае.

Городские власти выставили на торги около 17 тыс. наименований имущества электросетевого хозяйства, в том числе объекты недвижимости, машины и оборудование, трансформаторы и подстанции. Общая стоимость имущества составила 1,75 млрд рублей, что на 120 млн больше, чем в начале 2017 года.

Мэрия уже объявляла аукцион по продаже имущества МУП «Воронежская горэлектросеть» в январе 2017 года. Прием заявок должен был завершиться 9 февраля. Однако Александр Гусев решил перенести аукцион на две-три недели. Причиной переноса торгов он назвал «недоработки конкурсной документации».

В аукционной документации оговаривается, что победитель конкурса должен будет использовать имущество предприятия для оказания услуг по передаче электроэнергии. Также в течение 50 лет после перехода права собственности победитель конкурса должен сохранять назначение отчуждаемых объектов электросетевого хозяйства и отдельных объектов систем электроснабжения, обеспечивающих соцобъекты, жилфонд и объекты инфраструктуры. Кроме того, новый владелец обязан будет содержать бесхозяйные электрические сети.

По данным на 31 октября 2016 года, кредиторская задолженность «Воронежской горэлектросети» составляла 859,8 млн рублей, дебиторская задолженность — 709,3 млн рублей, из них 557 млн — долги МКП «Воронежтеплосеть».

Контекст

Городские власти не раз заявляли о намерении акционировать «Воронежгорэлектросеть». В 2012 году гордума согласовала продажу имущества предприятия единым лотом. Стартовую цену в 2 млрд рублей определили на основании отчета об оценке ООО «Афина Паллада».

В середине сентября 2014 года депутаты гордумы включили МУП «Воронежская горэлектросеть» в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2011−2015 годы. В конце мая 2015 года мэр Александр Гусев сообщил о намерении городских властей завершить процесс акционирования МУПа до октября 2015-го. В том же году срок начала приватизации перенесли на 2016-й. Мэрия запланировала акционировать предприятие, а затем продать часть его акций стороннему инвестору.

Александр Гусев отмечал, что единственная компания, с которой горадминистрация может «эффективно вести переговоры» — «Российские сети» (ОАО «Россети»), через местный филиал — «Воронежэнерго». Заинтересованность в приобретении акций предприятия высказывало руководство «Межрегиональной распределительной сетевой компании Центра» («МРСК Центра»).

Воронежская гордума согласовала продажу имущества 21 декабря 2016 года. Продажа имущества МУПа поспособствует «повышению инвестиционной привлекательности системы электросетевого хозяйства», говорится в пояснительной записке к решению гордумы.