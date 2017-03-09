Новосибирцы все реже могут купить масло, рыбу и яйца

Новосибирскстат сравнил покупательную способность новосибирцев за 2016 год и 2015 год. Согласно данным органов статистики, жителям Новосибирской области стало сложнее купить масло сливочное (94% к 2015 году) и подсолнечное (85,1% к 2015 году), мороженную рыбу (88,7% к 2015 году) и яйца куриные (96,7% к 2015 году).

Снижение покупательной способности произошло и по всем наблюдаемым непродовольственным товарам и услугам. Исключение составили лишь проезд в городском муниципальном автобусе (увеличение на 2,8%) и абонентская плата за неограниченный объем местных телефонных соединений (на 1,6%).

При этом, по предварительным данным, в 2016 году по большинству наблюдаемых продовольственных товаров покупательная способность денежных доходов населения Новосибирской области увеличилась по сравнению с 2015 годом. Наибольшее увеличение зафиксировано по картофелю (на 37,4%), репчатому луку (на 33,5%), свежей белокочанной капусте (на 33,3%).