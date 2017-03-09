Нефть перешла в более низкий диапазон цен — мнение

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб напоминает, что среда на рынке нефти закончилась полной неожиданностью и разочарованием для всех, кто решил, что цены поднимутся выше 55 долларов за баррель марки Brent. До этого цены на «черное золото» выше трех месяцев находились в диапазоне 53,5−58,5 доллара за баррель, а большую часть этого периода — в более узкой части этого диапазона, между 55 и 57 долларами.

«Столь длительное нахождение рынка в ситуации, близкой к полному равновесию, не припомнят и ветераны торговли черным золотом. И вот 8 марта статус-кво был нарушен. (…) Спусковым крючком послужила будничная еженедельная статистика управления энергетической информации Минэнерго США. Внезапно она показала рост запасов нефти в неделю, закончившуюся 3 марта, на 8,21 миллиона баррелей до рекордного уровня в 528,4 миллиона баррелей, тогда как эксперты ожидали роста на 1,66 миллиона, — прокомментировал Иосуб.

Аналитик отметил, что новость сама по себе для рынка нефти неприятная, но при этом достаточно дежурная. Как правило, еженедельные данные по американским запасам приводят к краткосрочной волатильности рынка, а не к его тектоническим сдвигам. Но так как 8 марта к выходу этой новости нефть торговалась вблизи нижней границы торгового диапазона, самую существенную роль стали играть так называемые технические факторы.

«Торговля в диапазоне, тем более таком продолжительном, как в случае с нефтью, характеризуется тем, что участники рынка стараются покупать у нижней границы диапазона в надежде на рост цен, чтобы затем продать у верхней границы. При этом чуть ниже нижней границы диапазона выставляются так называемые защитные стоп-приказы на случай, если что-то пойдет не так, чтобы продать ранее купленную нефть с небольшим убытком. Если много нефтетрейдеров покупают нефть по близким ценам, то и стоп-приказы концентрируются на одних и тех же уровнях, и незначительное снижение цены может вызвать лавину их срабатывания: стоп-приказы срабатывают на продажу ранее купленных нефтяных фьючерсов, продажи приводят к снижению цены, срабатывают новые стоп-приказы, расположенные ниже, и так далее. Очевидно, что именно такой сценарий и сработал вчера», — объясняет аналитик «Альпари».

Цены на Brent проскочили ряд уровней, под которыми концентрировались стоп-приказы: сначала 55,05 доллара, потом еще более важный 54,50 доллара, и в результате к вечеру опустились на короткое время чуть ниже 53 долларов за баррель — самого низкого значения со 2 декабря прошлого года. Позже ценам удалось немного восстановиться, и утром они торговались вблизи отметки 53,6 доллара.

«При этом быстрое возвращение к недавним уровням не гарантировано, и, возможно, мы стали свидетелями серьезного тектонического сдвига на рынке, перехода цен из долго работающего диапазона в 54,5−58,5 доллара за баррель в более низкий, ограниченный уровнями 50−55 долларов за баррель марки Brent», — заключил старший аналитик «Альпари».

По мнению Майкла Маккарти из CMC Markets, рост цен на нефть в четверг может носить кратковременный характер, сообщает REUTERS.

«Среди факторов, довлеющих над котировками, — укрепление доллара на фоне ожиданий повышения ставок ФРС. Превысивший прогнозы рост запасов сырья в США также сыграл против нефти», — сказал Маккарти.