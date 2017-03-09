Челябинск в 2017 году направит 22 млн на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС

На подготовку к саммитам ШОС и БРИКС (запланированы на 2020 год) из казны Челябинска уже в текущем году выделено 22 млн рублей — соответствующие изменения в бюджет внесены на мартовском заседании гордумы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о проектно-изыскательских работах по строительству набережной вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до Калинина со сквером искусств. Помимо этого, 3 млн рублей выделено для реализации комплексного решения по архитектурному облику недавно определенных гостевых маршрутов.

Добавим, в целом измененный бюджет предполагает увеличение расходов на 869,5 млн рублей, в том числе на 746,2 млн — за счет межбюджетных трансфертов, на 123,3 млн — за счет увеличения дефицита.