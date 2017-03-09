Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Имя влияет на внешность и поведение
Лукашенко ответил угрозой на угрозу из РФ повысить цены на газ
Дочка МакSим стала копией мамы
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
WikiLeaks: ЦРУ прослушивает телефоны, компьютеры и телевизорыОрганизация WikiLeaks опубликовала секретные документы ЦРУ под названием Vault 7
Китаянка родила младенца-гиганта
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
Названо условие, при котором ЕС признает Крым частью РФ – СМИ
Снайпер ДНР убил лучшего бойца "Правого сектора"
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
«Отдает Польше западные земли»: эксперт о решении Украины
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16Неслабый пол
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
14:22 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинск в 2017 году направит 22 млн на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС

Деньги предназначены на оплату проектной документации по строительству набережной Миасса со сквером искусств.

На подготовку к саммитам ШОС и БРИКС (запланированы на 2020 год) из казны Челябинска уже в текущем году выделено 22 млн рублей — соответствующие изменения в бюджет внесены на мартовском заседании гордумы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о проектно-изыскательских работах по строительству набережной вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до Калинина со сквером искусств. Помимо этого, 3 млн рублей выделено для реализации комплексного решения по архитектурному облику недавно определенных гостевых маршрутов.

Добавим, в целом измененный бюджет предполагает увеличение расходов на 869,5 млн рублей, в том числе на 746,2 млн — за счет межбюджетных трансфертов, на 123,3 млн — за счет увеличения дефицита.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подъездный дебошир порвал ухо санитару скорой помощи в Троицке
Евросоюз продлит санкции против 146 граждан России и Украины
СМИ назвали вероятный источник утечки секретов ЦРУ в WikiLeaks
Соцсети о «Барселоне»: Надо дать «Барсе» Кубок и закрыть Лигу
Кремль отреагировал на обвинения в нарушении договора по РСМД
Яровая предложила сажать на 12 лет за призывы к детским суицидам
Лукашенко резко ответил на угрозу Медведева поднять цены на газ
Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки
Спорт
Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы» Негативные замечания актрисы в адрес участников популярного шоу «Первого канала» уже вызвали шквал критики со стороны телезрителей. Какие же номера понравились Литвиновой меньше всего?
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Материнский капитал будут выдавать быстрее
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео) Певица раскрыла секреты материнства.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь