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14:21 (мск), источник: СуперОмск

Омская область выбилась в лидеры по сбору налогов в Сибири

Регион показал второй по величине рост налоговых поступлении за год — 20,5%.

Из 12 субъектов Сибирского федерального округа сразу 9 увеличили поступления платежей по сравнению с 2015 годом. Наибольший рост показали Иркутская область — 24,1% и Омская область — 20,5%.

Также за омичами третье место в СФО по уровню поступлений в федеральный бюджет.

На территории всего округа налоговые платежи в целом выросли на 8,5%, общая сумма поступлений составила 9,2% от сборов по всей России.

«Рост поступлений доходов в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации обеспечен в 11 регионах СФО. При этом наибольший прирост поступлений — в Иркутской (на 24,3%), Омской (на 20,4%) областях и в Алтайском крае (на 17,3%)», — отметили в пресс-службе облправительства.

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