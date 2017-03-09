Омская область выбилась в лидеры по сбору налогов в Сибири

Из 12 субъектов Сибирского федерального округа сразу 9 увеличили поступления платежей по сравнению с 2015 годом. Наибольший рост показали Иркутская область — 24,1% и Омская область — 20,5%.

Также за омичами третье место в СФО по уровню поступлений в федеральный бюджет.

На территории всего округа налоговые платежи в целом выросли на 8,5%, общая сумма поступлений составила 9,2% от сборов по всей России.