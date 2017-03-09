В Омске начали выпускать лошадиный корм со вкусом яблока

Омский комбикормовый завод «Пушкинский» начал производство нового вида кормов для лошадей. Как сообщает официальный портал «Омская губерния», новый корм обладает вкусом и ароматом яблока. В ближайшее время 20 тонн товара отправятся к первым покупателям — заводчикам спортивных лошадей в Московскую область.

Коннозаводчики давно заметили, что лошади любят яблоки. Этим и воспользовались омские производители. Но яблок в составе корма нет.

«Омская губерния»:

— Вкус яблока в комбикорме обеспечивает пищевая ароматическая добавка, которая является абсолютно безопасной. Максимально вкус раскрывается при механическом воздействии на корм — перемешивании, раскусывании, пережёвывании.

Производители отмечают, что добавка не делает корм опасным. Наоборот, он очень полезный.

Игорь Макаров, ведущий специалист по кормлению сельскохозяйственных животных комбикормового завода «Пушкинский»:

— В комбикорме для спортивных и тренируемых лошадей достигнут оптимальный баланс питательных веществ, минералов и витаминов, необходимый этим животным, организм которых с раннего возраста испытывает огромные физические нагрузки. В составе комбикорма есть пшеница, овёс, перловая крупа, пшеничные отруби, кормовые дрожжи, премикс и минеральные компоненты. Основное сырьё закупается у омских производителей.

Опытную партию этого корма завод «Пушкинский» выпустил в сентябре прошлого года и презентовал на Всероссийской коннозаводческой конференции. Продукт получил высокую оценку экспертов.