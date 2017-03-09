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14:29 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирская область увеличит товарооборот с Таджикистаном

Глава Новосибирской области встретился с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в России.

Источник: Reuters

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий встретился с чрезвычайным и полномочным послом Таджикистана в России Имомуддином Сатторовым. В ходе встречи они обсудили перспективы взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества.

Владимир Городецкий представил послу особенности экономического развития новосибирской экономики, которая базируется на программе реиндустриализации, развитии наукоёмких производств и выгодном транспортно-логистическом положении.

Согласно данным, которые ИА REGNUM предоставили в правительстве Новосибирской области, по итогам 2016 год товарооборот региона с Таджикистаном составил 5,2 млн долларов США. Однако, Владимир Городецкий и Имомуддин Сатторов сошлись во мнении, что такой объём товарооборота не отвечает взаимным интересам сторон и масштабы сотрудничества необходимо расширять.

Новосибирская область поставляет в Таджикистан минеральное топливо, электрические машины, угольные электроды, древесину, фармацевтическую продукцию, пластмассы, органические химические соединения, сахар, крупы и муку. А Таджикистан поставляет в сибирский регион продукты переработки овощей.

Согласно данным Росстата по итогам 2016 года, на территории Новосибирской области зарегистрированы 37 совместных российско-таджикских предприятий, которые в основном занимаются строительством зданий и сооружений, оптовой торговлей лесоматериалами, чёрными металлами, строительными материалами, фруктами, овощами и другими продуктами. Кроме того, в регионе работают более 10 тыс. граждан Таджикистана.

В вузах области на дневном отделении обучается 362 студента из Таджикистана, половина из них — в Новосибирском государственном медицинском университете.

В регионе зарегистрированы и действуют четыре общественные организации таджиков.

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