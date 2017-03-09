90 сел Волгоградской области получат деньги на благоустройство

В частности, стало известно, что в 90 сельских поселениях будут обустраиваться парки, скверы, детские площадки, реализованы проекты, призванные сделать территории муниципальных образований более комфортными для жителей.

Для того чтобы сельское поселение получило деньги на благоустройство, его проект должен быть представлен на конкурс, который уже стартовал в регионе.

Представить проект развития территории для соискания гранта могут либо непосредственно администрации населенных пунктов, либо администрации городских округов Волгоградской области, в состав которых входят села. Исключение составляют победители прошлых лет.

На первом этапе сельские администрации должны сформировать проекты, на втором победителей определит областная конкурсная комиссия. Представители региональных комитетов ЖКХ, экономики, финансов, строительства, а также члены Общественной палаты региона будут оценивать проекты с точки зрения социальной, историко-культурной и природно-экологической их значимости.

Победители станут известны 27 марта.