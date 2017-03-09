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15:47 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперт: за цену газа в $140 Беларусь может привезти сжиженный

МИНСК, 9 мар — Sputnik. В цене, которую с 2017 года Беларусь платит за российский газ, доля стоимости собственно газа занимает менее трети, остальное — транспортная составляющая, заявил заведующий кафедрой финансов Международного университета МИТСО, кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич.

Источник: Sputnik.by

Как ранее сообщал Sputnik, с 1 января 2017 года цена российского газа для Беларуси на границе составляет около 141 доллара за тысячу кубометров. По сравнению с 2016 годом, если учитывать формулу «Ямал плюс транзит», а не фактическую оплату Минска, цена российского газа выросла на 6,8%.

«В цене Газпрома (на газ для Беларуси — Sputnik) собственно цена газа — это 40 долларов, это цена газа для Ямало-Ненецкого АО России. Остальные 100 долларов — это транспортировка и хранение. Но послушайте, за 100 долларов можно сжиженный газ привезти сюда из любой точки мира», — сказал Ярошевич в ходе видеомоста Москва-Астана-Бишкек-Ереван на тему «Взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза», который прошел в МПЦ Sputnik.

Во время телемоста Москва-Астана-Бишкек-Ереван Прочной крыши без мощного фундамента не бывает.

Ярошевич заметил, что сейчас Россия выходит из рецессии, тогда как в Беларуси спад экономики продолжается. В то же время, подчеркнул эксперт, Минск не просит Россию ни о какой помощи — белорусские власти говорят всего лишь о необходимости Москвы выполнять взятые на себя обязательства, как в рамках двусторонних договоренностей, так и в рамках Договора о ЕАЭС.

Ярошевич также заявил, что Минск является горячим сторонником интеграции. «Но нельзя построить прочную крышу в виде интеграции, не создав мощный фундамент этого здания в виде единого энергорынка», — сказал он.

Со своей стороны глава комитета по промышленной политике Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Кубатбек Рахимов заметил, что в Договоре о ЕАЭС создание общего рынка электроэнергии и энергоресурсов отнесено на 2019 и 2025 годы. «Не стоит идти на поводу у российских и казахстанских нефтегазовых монополий и откладывать это так надолго, практически в никуда. Отсрочка формирования единого энергорынка чревата для стран “большой тройки” ЕАЭС — России, Казахстана и Беларуси», — сказал Рахимов.

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