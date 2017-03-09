В Башкирии начнут формировать хранилища биологических материалов

Предложения были высказаны по итогам круглого стола, который организовала в Уфе Комиссия по развитию образования и науки Общественной палаты РФ. В нем приняли участие представители научно-образовательных учреждений республики, Академии наук РБ, Уфимского научного центра РАН, Минздрава РБ, Республиканской станции переливания крови, представители органов власти, общественных организаций.

Биобанкинг является инновационной и перспективной сферой медицины, как модели практического здравоохранения ближайшего будущего. Биобанк представляет собой специализированное хранилище биологических материалов: жидкостей (крови, плазмы, мочи) и тканей, а также ДНК и РНК. Биомедицинские клеточные продукты могут применяться для профилактики, диагностики и лечения заболеваний или состояний пациента, сохранения беременности и медицинской реабилитации, а также в связи с донорством биологического материала. Коллекции биобиблиотеки могут быть использованы для идентификации личности, исследования болезней, выявления биомаркеров заболеваний, для разработки новых лекарств. Ведущие страны мира уделяют пристальное внимание данной идеологии развития здравоохранения, в мире насчитывается 120 крупных биобанков национального масштаба и несколько сотен более мелких. В России нет ни одного крупного хранилища, есть лишь точечные репозитории при учреждениях медицинской направленности. Биобанкинг развит в странах Европы, преимущественно в США (167 банков). Биотехнологических компаний в мире — 150, в нашей стране — две.

Закон о биобанке существует в различных странах. В России возможность законодательного регулирования этой области появилась лишь в этом году — в январе Госдумой принят закон о биомедицинских клеточных технологиях.

Участники круглого стола ознакомились с международным опытом биобанкинга. Гость из Дании Каспер Хедегаард рассказал о возможностях применения экспресс-карт для определения группы крови. Новые виды «сухих» готовых реагентов позволяют в любых условиях произвести экспресс-типирование крови и определить резус принадлежность. Продукт используется армиями США, Франции, Дании, Норвегии, Швеции, Китая. Экспресс-карты являются идеальным способом для хранения биоданных о человеке, они могут храниться долгое время.

«России необходим биобанкинг, это уже вопрос безопасности страны. Сколько существует примеров катастроф, где данные биологических материалов могли были быть использованы для идентификации личности: война в Афганистане, Чечне, трагедия в Улу-Теляке, наводнение в Краснодарском крае, — отметил полковник медицинской службы, профессор Владимир Плечев. — Более того, я считаю, что нашей стране необходимы хирурги с разносторонней подготовкой, способные к работе в условиях масштабного военного конфликта. Нужно проводить специализацию молодых врачей в тесной связи со спецификой военно-полевой медицины».

«Российские ученые могут составить конкуренцию ученым других стран в этом вопросе, если будут необходимые инструменты для этого. Создание биобанкинга в России позволит значительно ускорить и улучшить биомедицинские исследования в стране», — сказал представитель ООО «Сенкор технолоджис» Андре Рафнссон (Дублин, Ирландия).

На круглом столе ученые и общественники предложили вариант хранения биологических образцов на картах для определения группы крови. Будут проведены пилотные исследования.