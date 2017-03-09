Омские аграрии стали платить больше налогов

В региональном Управлении Федеральной налоговой службы по Омской области проанализировали ситуацию с предприятиями отрасли «Сельское хозяйство». Ведомство подвело итоги за прошедший, 2016 год.

В 2016 году предприятия отрасли перечислили 1,4 миллиарда рублей или 1% поступлений в консолидированный бюджет России. В отчете наблюдается рост поступлений на 5,2% или на 100 миллионов рублей.

Больше всего налоговых поступлений в сельскохозяйственной отрасли обеспечили такие предприятия, как «Омский бекон», птицефабрика «Сибирская», «Руском-агро», «Иртышское».