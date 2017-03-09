Прожиточный минимум в Москве за 2016 год увеличился на 679 рублей

Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы в четверг.

По постановлению, величина прожиточного минимума в Москве за четвертый квартал 2016 года в расчете на душу населения установлена в размере 15092 рублей. Это на 679 рублей больше, чем в четвертом квартале 2015 года.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения на 2016 год в столице увеличился на 781 рубль — с 16438 рублей до 17219 рублей.

Прожиточный минимум для пенсионеров за год вырос на 488 рублей — с 10227 рублей до 10715 рублей, для детей — на 552 рубля (с 12437 рублей до 12989 рублей).

Величина прожиточного минимума в Москве устанавливается ежеквартально для начисления различных социальных выплат.