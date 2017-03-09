В Уфе подорожали все марки бензина — статистика

По сравнению с 27 февраля, в башкирской столице подорожали все марки бензина. Неизменной осталась лишь стоимость дизельного топлива. Согласно данным выборочного еженедельного мониторинга, литр бензина марки А-76 (АИ-80) стоит в среднем 33,90 рубля. Это на 0,9 процента выше, чем 27 февраля.

Бензин марки АИ-92 подорожал за это время на 0,7 процента и достиг 35,63 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,4 процента — 38,75 рубля за литр.