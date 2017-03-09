За сто дней до старта Кубка конфедераций в Минспорта РТ отчитались о состоянии Kazan-Arena

Ко времени проведения тестовых матчей в мае этого года все работы по благоустройству стадиона будут завершены, подчеркнул заместитель главы ведомства Алмаз Мингулов.

«Осталось ровно сто дней до старта турнира чемпионов — Кубка конфедераций. Как известно, Казань примет четыре матча, в том числе и один полуфинальный матч. К нам в Казань приедут самые сильные футбольные команды из Португалии, Германии, Чили и Мексики», — напомнил замминистра.