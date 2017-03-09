За сто дней до старта Кубка конфедераций в Минспорта РТ отчитались о состоянии Kazan-Arena
(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). За сто дней до старта Кубка конфедераций в Министерстве спорта РТ отчитались о состоянии стадиона
(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). За сто дней до старта Кубка конфедераций в Министерстве спорта РТ отчитались о состоянии стадиона
Ко времени проведения тестовых матчей в мае этого года все работы по благоустройству стадиона будут завершены, подчеркнул заместитель главы ведомства Алмаз Мингулов.
«Осталось ровно сто дней до старта турнира чемпионов — Кубка конфедераций. Как известно, Казань примет четыре матча, в том числе и один полуфинальный матч. К нам в Казань приедут самые сильные футбольные команды из Португалии, Германии, Чили и Мексики», — напомнил замминистра.
«Что касается подготовки, стадион