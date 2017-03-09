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17:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

За сто дней до старта Кубка конфедераций в Минспорта РТ отчитались о состоянии Kazan-Arena

(Казань, 9 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). За сто дней до старта Кубка конфедераций в Министерстве спорта РТ отчитались о состоянии стадиона Kazan-Arena.

Источник: ИА Татар-информ

Ко времени проведения тестовых матчей в мае этого года все работы по благоустройству стадиона будут завершены, подчеркнул заместитель главы ведомства Алмаз Мингулов.

«Осталось ровно сто дней до старта турнира чемпионов — Кубка конфедераций. Как известно, Казань примет четыре матча, в том числе и один полуфинальный матч. К нам в Казань приедут самые сильные футбольные команды из Португалии, Германии, Чили и Мексики», — напомнил замминистра.

«Что касается подготовки, стадион Kazan-Arena будет основной площадкой соревнований. Здесь сейчас ведутся подготовительные работы, которые поделены на два этапа: обустройство внешнего периметра и адаптация самого стадиона. Что касается работ по внешнему периметру, то это в первую очередь увеличение пропускной способности. В соответствии с требованиями ФИФА мы устанавливаем дополнительные пропускные пункты. Ведутся работы по смотровым сооружениям для логистических служб и медиацентра», — пояснил он.

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