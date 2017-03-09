Неутешительные прогнозы Минэкономики: что ждет Молдову

Согласно данным прогноза макроэкономических показателей республики на 2018−2020 годы, в ближайшее время прогнозируются незначительные скачки лея. Так, обменный курс будет варьироваться — от 20 леев к концу текущего года до 22,4 лея за один американский доллар через три года.

В Минэкономики отметили, что «относительное сдерживание обменного курса повлияет на цены». Так, индекс потребительских цен к концу этого года прогнозируется на уровне 106,5%, а на 2019−2020 годы — на 105%.