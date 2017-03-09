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15:04 (мск), источник: Интерфакс

Собянин рассказал о будущей программе реновации «хрущевок»

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Мэр столицы Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей, как будет реализовываться программа сноса пятиэтажного жилого фонда.

Источник: Reuters

«Жители домов, включенных в программу реновации, платить за капремонт не будут. Ранее уплаченные взносы пойдут на строительство новых домов», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте» в четверг.

По его словам, денег в виде платы за капремонт «не хватит даже на сотую часть необходимых затрат». Ранее сообщалось, что собственники пятиэтажек продолжат платить взносы на капитальный ремонт до момента утверждения программы сноса домов.

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Он пояснил, на каких условиях будут переселяться жильцы сносимых пятиэтажек.

«Так же, как и ранее. Жилая площадь — метр в метр, с таким же количеством комнат. Прихожая, кухня и санузел по новым стандартам, как правило, больших размеров. Вместо квартиры в ветхом, полуаварийном доме — добротная современная квартира», — пояснил Собянин.

По его информации, если жители сносимой пятиэтажки являются очередниками, то в процессе расселения им будет предложена новая квартира по социальным нормам предоставления жилья.

Собянин отметил, что дома на месте «хрущевок» будут строить из современных материалов по современным проектам. «Из монолитных конструкций или панелей. Простоят как минимум лет 100. Строительство домов из старых панельных серий в городе запретили», — добавил мэр.

Совет Путина

Как ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил целесообразность сноса «хрущевок» в Москве вместо их капитального ремонта.

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«Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить», — сказал Путин. Он подчеркнул, что вопросы расселения такого жилья должны решаться с максимальным учетом интересов жителей этих домов.

«Нужно сделать так, чтобы это все людей устраивало», — сказал Путин.

В свою очередь Собянин заверил, что бюджет Москвы достаточно устойчив. «Мы имеем запас прочности. Поэтому, с точки зрения финансового запуска, видим возможности у города», — заявил Собянин.

Сейчас в Москве завершается программа сноса жилья первого периода индустриального домостроения. В нее было внесено 1722 дома площадью 6,3 млн кв.м. На сегодня снесено 1649 домов площадью 6,1 млн кв.м. За 17 лет программа выполнена на 95,4%. Как отметил Собянин, полностью этот этап будет завершен в 2018 году, после чего город приступит к полной ликвидации пятиэтажного фонда площадью около 25 млн кв.м.

Комментарии
1
suo_modo
Я одно не пойму: а с переселенцами из малогабариток что будет? Если была жилая площадь, скажем, 18 кв.м. - в новостройках же таких квартир не будет? И что тогда дадут?
Доплачивать за бОльшее жилье вряд ли смогут те, кто ютился в этих клетках...
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