Собянин рассказал о будущей программе реновации «хрущевок»

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«Жители домов, включенных в программу реновации, платить за капремонт не будут. Ранее уплаченные взносы пойдут на строительство новых домов», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте» в четверг. По его словам, денег в виде платы за капремонт «не хватит даже на сотую часть необходимых затрат». Ранее сообщалось, что собственники пятиэтажек продолжат платить взносы на капитальный ремонт до момента утверждения программы сноса домов.

Он пояснил, на каких условиях будут переселяться жильцы сносимых пятиэтажек. «Так же, как и ранее. Жилая площадь — метр в метр, с таким же количеством комнат. Прихожая, кухня и санузел по новым стандартам, как правило, больших размеров. Вместо квартиры в ветхом, полуаварийном доме — добротная современная квартира», — пояснил Собянин. По его информации, если жители сносимой пятиэтажки являются очередниками, то в процессе расселения им будет предложена новая квартира по социальным нормам предоставления жилья. Собянин отметил, что дома на месте «хрущевок» будут строить из современных материалов по современным проектам. «Из монолитных конструкций или панелей. Простоят как минимум лет 100. Строительство домов из старых панельных серий в городе запретили», — добавил мэр. Совет Путина Как ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным отметил целесообразность сноса «хрущевок» в Москве вместо их капитального ремонта.

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