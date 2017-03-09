Челябинская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России

Среди регионов УрФО только ЯНАО и Тюменская область показали хорошие результаты — 28 и 10 место соответственно. ХМАО оказался на 69 месте, Курганская область на 79, а Свердловская на одну строку опередила Челябинскую — 84 место. Таким образом, два соседних уральских региона показали наихудшие экологические результаты.

В десятку лидеров, помимо тюменцев, вошли Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Чувашская Республика, Москва, Ульяновская область, Белгородская область, Чукотский АО, Санкт-Петербург. Среди худших оказались также Ленинградская, Московская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская АО и Республика Бурятия.